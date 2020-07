Terremoto al largo della Sicilia.

Il sisma, registrato dalle apparecchiature dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto origine a una profondità di 14 chilometri alle 17:28. Dalle prime informazioni sembra che non ci siano stati danni ma molta gente a Siracusa è scesa in strada per la paura.









