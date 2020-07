Sventato un tentativo di fuga dal centro di accoglienza Villa Sant’Andrea di Valderice.

Protagonisti della vicenda un gruppo di tunisini in quarantena, ma il loro progetto di tagliare la corda dalla struttura non è andato a buon fine grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che presidiano la struttura.

I migranti avevano in pratica cominciato a scavare un buco nel muro di cinta della struttura, che ospita attuamente 90 tunisini, che hanno l’obbligo di quarantena perché sono sbarcati da poco nelle coste siciliane. In particolare, questo è un gruppo di quindici tunisini arrivati a Pantelleria dalla Tunisia a inizio Giugno.

Non è la prima volta che si registrano tentativi di fuga da parte di immigrati irregolari che hanno l’obbligo di restare dentro la struttura, gestita dal centro “Badia Grande”. Qualche mese fa si è registrata la fuga di un gruppo di tunisini, che hanno scavalcato il muro di cinta, e …









