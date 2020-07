Sgomberata l’area di Villa Quartana dagli abusivi che vi abitavano

Dopo molto anni di colpevole abbandono questa mattina e’ stato sgomberato l’accampamento abusivo che un gruppo di extra comunitari avevano creato nell’area dell’ex Villa Quartana a Triscina di Selinunte.

Agenti di polizia municipale e Carabinieri hanno presidiato la zona per garantire agli operai della Sager di poter portare via in sicurezza i rifiuti li accumulati, ma anche bombole del gas, reti , sedie , materassi e tavoli dell’insediamento abusivo che ospitava numerosi giovani africani.

Più volte negli anni era stato segnalato L ‘assoluto degrado in cui vivevano questi giovani che erano privi anche di servizi igienici. La zona era stata oggetto anche di vari interventi da parte delle forze dell’ordine perché si era creata una centrale di spaccio di stupefacenti.

Oggi L atteso sgombero che sarà seguito da alcuni lavori, eseguiti dalla civica amministrazione, per limitare l& …









