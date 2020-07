Segnalazioni Tv2000 per venerdì 3 luglio 2020

L’ora solare- 14

Le intervista più belle: Alessia Lionello ricorda il suo poliedrico papà Oreste Lionello. Poi Suor Elena Massimi, della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, racconta il percorso della sua vocazione.

Il diario di Papa Francesco- 17.30

Approfondimento sulla Messa e sul significato della celebrazione per i cattolici. Ospiti: la teologa Cristina Simonelli e il benedettino padre Bernardo Gianni, abate a Firenze di San Miniato al Monte.

Nomi e cognomi – 21.10

Da una sceneggiatura originale di Camilla Cuparo, il film è liberamente ispirato alla figura di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso da cosa nostra per aver condotto inchieste sui traffici illeciti in Sicilia.

Il pittore della tenda – 23

Dopo l’omicidio del padre per mano della mafia, il contadino siciliano Emanuele Modica imbraccia il pennello come fosse un’arma e gira l’Italia per …









Leggi la notizia completa