Scompare a 16 anni, ritrovato dopo otto anni

Fernando era scomparso otto anni fa, uscito di casa per frequentare una scuola serale nella periferia di Roma, è stato ritrovato a Genova mentre chiedeva l’elemosina. La sua presenza è stata segnalata da un passante alla redazione del programma Chi l’ha visto, che in questi anni si era occupato della sua vicenda.



Fernando era scomparso nel maggio del 2012 e da allora i parenti non si erano mai arresi, ripetutti gli appelli e le ricerche. Adesso Fernando Vasile ha 24 anni e grazie al programma “chi l’ha visto” di Federica Sciarelli è stato ritrovato. Adesso tutti si chiedono cosa abbia fatto in tutto questo periodo

Foto da genovatoday.it









