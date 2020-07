Sarà conferito il titolo di accademico selinuntino a Francesco Saverio Calcara e Aurelio Giardina

IN occasione del ciclo di incontri su “La Sicilia e il Medioevo”, promossi dall’Accademia Selinuntina di Scienze Lettere ed Arti e dal Comune di Mazara del Vallo, sabato 4 luglio alle ore 21,30, presso il complesso monumentale “San Francesco”, il prof. Francesco Saverio Calcara terrà la sua lectio magistralis sul primo parlamento europeo, tenutosi a Mazara nel 1097, e in quella occasione riceverà il titolo di “Accademico Selinuntino”. Lo stesso prestigioso riconoscimento sarà conferito al dott. Aurelio Giardina.

I due studiosi castelvetranesi sono da tempo impegnati nella poderosa opera di comporre una organica storia di Castelvetrano, di cui è già uscito il I volume e di cui è in corso di stampa, in due tomi, il secondo.

L’Accademia Selinuntina di Scienze Lettere ed Arti, di cui è presidente mons. Pietro Pisciotta, raccoglie in un sodalizio quanti intendono collaborare per testimoniare …









