Sanità: La Funzione pubblica Cgil denuncia il mancato rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19 negli ospedali di Mazara del Vallo e di Castelvetrano

Trapani 2-7-2020. “Norme sulla sicurezza per il contenimento e la prevenzione del Covid 19 rispettate solo sulla carta”. A denunciare il mancato rispetto delle norme anti Covid a tutela del personale degli ospedali di Mazara del Vallo e di Castelvetrano è la Funzione pubblica Cgil di Trapani con una nota inviata al direttore sanitario dei due presidi ospedalieri, all’Assessore regionale alla Salute e ai vertici dell’Asp.

“Constatiamo – dice il segretario provinciale della Funzione pubblica Cgil Vincenzo Milazzo – che le nostre richieste rispetto all’effettivo rispetto delle misure anti Covid non hanno ottenuto alcuna esaustiva risposta. Solamente dalla scorsa settimana due persone, che ci risulta non essere dipendenti dell’Asp ma volontari, si limitano, all’aperto e sul ciglio della strada, a verificare la temperatura corporea, dei cittadini che fanno ingresso all’ospedale di Mazara del Vallo, ma …









Leggi la notizia completa