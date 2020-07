San Vito Lo Capo, avvistata una tartaruga caretta caretta

Questa sera, sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, è stata avvistata una tartaruga della specie caretta caretta. L’animale marino pare fosse in procinto di depositare le uova, purtroppo, però, avrebbe incontrato un ostacolo, un grosso pezzo di legno sulla battigia, che l’avrebbe spinta a ritornare in mare. Si tratta del secondo avvistamento sull’arenile sanvitese. Anche ieri, infatti, era stato notato un esemplare a circa 100 metri di distanza dal punto in cui è stato visto quello di oggi. Non si può escludere che si tratti dello stesso. L’area dell’avvistamento è stata, comunque, delimitata.

Appresa la notizia, il sindaco Giuseppe Peraino, che si è immediatamente recato sul posto, lancia un appello ai concittadini e ai turisti a fare attenzione. "Chiunque dovesse avvistare la tartaruga sulla spiaggia- dice il sindaco-,









