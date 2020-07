Ripartono i mercatini nelle borgate marinare. Lunedì 6 luglio a Triscina, giovedì 9 a Marinella

Ve lo avevamo anticipato nelle scorse settimane, ma oggi pomeriggio è arrivata l’ufficialità da parte dell’assessore Manuela Cappadonna. Ripartono i mercatini nelle borgate lunedì 6 Luglio inizierà il mercatino a Triscina nella via Della Magna Grecia, la circonvallazione dove si è tenuto per molti anni, prima dell’infelice soluzione dello scorso anno, mentre giovedì 9 Luglio a Selinunte si terrà nella via della Cittadella, in luogo della storica sede della piazza ex stazione ferroviaria, ormai inadeguata con le nuove norme anti covid-19. L’assessore Cappadonna raccomanda ai cittadini di non recarsi nelle prime ore del pomeriggio per consentire ai mercatisti di sistemarsi nei nuovi stalli in base alle nuove normative anti covid. E si ricorda a tutti l’uso obbligatorio delle mascherine.









