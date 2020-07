[Regolarità] Pubblicato il nuovo calendario 2020 del CIREAS: Resta fuori dalla stagione e si prepara già al 2021 l’appuntamento siciliano del Cave di Cusa

9 gli appuntamenti in totale. Dopo la gara d’esordio ovvero la Coppa Giulietta e Romeo di metà febbraio il circus della regolarità torna in strada dal Campagne e Cascine l’11 e 12 luglio. Stagione concentrata in autunno e ultima gara a San Marino il 5 e 6 dicembre.

La Giunta Sportiva, nella riunione di ieri 1° luglio, ha approvato i calendari dei campionati auto storiche 2020 tra i quali ovviamente figura il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Cireas che rinnova così il calendario 2020 in seguito alla necessaria rimodulazione dovuta all’emergenza epidemiologica.

Dopo la gara d’esordio ovvero la Coppa Giulietta e Romeo disputatasi a metà febbraio, il calendario prosegue adesso con la Campagne e Cascine, organizzata dalla scuderia 3T in calendario l’11 e il 12 luglio e per il quale sono già in pieno regime le iscrizioni. Il primo e il 2 agosto …









