Poste Italiane assume nuovi portalettere in tutta Italia. Posizioni aperte in provincia di Trapani

Poste Italiane è alla ricerca di nuovi lavoratori da assumere come portalettere con contratto a tempo determinato. Le posizioni sono aperte su tutto il territorio nazionale ed anche in Sicilia.

Requisiti e retribuzione

Non sono richieste esperienze pregresse, la retribuzione è di circa 1.053 euro al mese e le mansioni prevedono lo smistamento e del recapito della posta sia a privati cittadini che a imprese, nella propria area di competenza.

È possibile indicare una sola area territoriale di preferenza e requisiti per candidarsi sono: il possesso di un Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; il possesso della patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale; l’idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico …









