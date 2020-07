Passò informazioni sulle indagini per la ricerca di Messina Denaro: Il Colonnello Zappalà condannato a 4 anni

Il tenente colonnello dei carabinieri Marco Alfio Zappalà, all’epoca dei fatti in servizio alla Dia di Caltanissetta, è stato condannato a 4 anni di carcere al termine del rito abbreviato. Era stato arrestato in un’operazione del Ros, coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, il 16 aprile dello scorso anno insieme all’appuntato Giuseppe Barcellona ed all’ex sindaco Antonino Vaccarino

Zappalà aveva sempre portato avanti la sua assoluta fedeltà alle istituzioni, ed il suo impegno nelle indagini per tentare di arrivare al superlatitante Matteo Messina Denaro, ma il giudice Annalisa Tesoriere oggi lo ha condannato. L’appuntato Giuseppe Barcellona, in servizio alla Compagnia di Castelvetrano, ha invece patteggiato una condanna a un 1 anno. Mentre dovrebbe arrivare oggi pomeriggio dal tribunale di Marsala, la sentenza nei confronti dell’ex sindaco di Castelvetrano, in passato collaboratore dei …









