Passaggio della campana al Lions di Marsala e al Rotary di Mazara

Il 28 giugno 2020 si è svolto il Passaggio della Campana e la 61^ Charter del Lions Club Marsala, nella splendida cornice di Villa Favorita, con il subentro al ruolo di Presidente di Antonino Arangio a Vitalba Pipitone.

La serata è iniziata con l’intervento di Vitalba Pipitone, presidente uscente, che ha presentato ai convenuti il resoconto dell’anno sociale 2019-2020 avvalendosi del supporto di un video di fotografie e didascalie con gli eventi più importanti delle attività effettuate, quest’anno sociale è stato caratterizzato da molti Service svolti, ma purtroppo tanti altri sono stati annullati a causa della pandemia che ha colpito il mondo intero.

Tuttavia i Service e gli incontri non effettuati hanno lasciato spazio a nuove modalità di intervento in cui Lions Club ha vissuto una esperienza diversa dal passato sempre nel segno del We Serve.

Le Relazioni del Club si sono svolte









