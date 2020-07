Pantelleria: “Posa della prima pietra” del nuovo Istituto scolastico

Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, con

grande soddisfazione comunica che in data 30.06.2020 si è svolta a Pantelleria la

cerimonia della “Posa della prima Pietra” del nuovo Istituto scolastico superiore

“Almanza”, organizzata insieme con il Sindaco di Pantelleria.

Erano presenti S.E. il Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, e in

rappresentanza della Regione siciliana l’On. Mimmo Turano, nella veste anche di ex

Presidente della Provincia regionale di Trapani che aveva avviato l’iter per il

progetto di finanziamento della costruzione della scuola destinata ad eliminare il

disagio del doppio turno delle lezioni. L’istituzione scolastica era rappresentata dal

dirigente scolastico dr. Pavia che ha seguito tutto il percorso del progetto insieme ai

tecnici e funzionari del LCC di Trapani che non si sono risparmiati in questi lunghi

anni di lavoro.

Il progetto di realizzazione dell’I.T. …









