Milano. Camion vuoti e rifiuti spariti, la maxi truffa da 56 milioni di euro

Nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza di Legnano hanno eseguito un‘ordinanza di custodia cautelare personale e di sequestro preventivo, per un valore di oltre 15 milioni di euro, nei confronti di 28 indagati, 14 dei quali sono stati tratti in arresto poiché gravemente indiziati di associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di denaro, aggravati dall‘aver commesso i fatti a mezzo di un‘organizzazione criminale trasnazionale operante in Lombardia, Ungheria e Croazia. Altri ulteriori 25 soggetti sono indagati a vario titolo per i citati reati.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, al termine di una complessa indagine effettuata dalla Compagnia di Legnano sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano a seguito di evidenze emerse nel corso di una verifica fiscale nei confronti …









Leggi la notizia completa