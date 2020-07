Lunedì 6 Luglio inizierà il mercatino a Triscina nella via Della Magna Grecia (circonvallazione), giovedì 9 Luglio, invece sarà la volta del mercatino a Marinella di Selinunte nella via della Cittadella.

“Si invitano i cittadini – precisa l’assessore Manuela Cappadonna – di non recarsi nelle prime ore del pomeriggio per consentire ai mercatisti di sistemarsi nei nuovi stalli in base alle nuove normative anti covid. Si ricorda a tutti l’uso delle mascherine”

L'articolo Mercatino estivo a Triscina e Marinella, 6 e 9 luglio sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









