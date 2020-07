Mafia, chiesti 20 anni di carcere per il boss mazarese Tamburello

Chiesti vent’anni di carcere per Matteo Tamburello, di 58 anni, figlio dell’ex reggente di Mazara del Vallo. Già condannato per mafia, l’uomo tornò in carcere nel dicembre 2018 quando venne sottoposto a fermo – poi convalidato dal gip – nell’ambito del blitz “Eris” della Dda di Palermo. “Sembra quasi che non sia cambiato nulla per lui, gli scenari sono rimasti uguali a quelli precedenti al suo arresto, così come il rispetto a lui dimostrato da alcuni indiziati mafiosi della zona”, ha detto il pm Pierangelo Padova durante la requisitoria.

(Fonte AGI)









Leggi la notizia completa