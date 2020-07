Il superbonus al 110% anche alle seconde case 

Si va verso l’allargamento del superbonus al 110% con l’estensione degli sgravi anche alle secondo case unifamiliari, come le villette a schiera, e al terzo settore. Lo prevede la riformulazione di un emendamento al dl rilancio che dovrebbe essere votata in commissione Bilancio della Camera nelle prossime ore. Il decreto al momento esclude le seconde case se monofamiliari.

La proposta di modifica estende la detrazione del 110% prevista per gli interventi antisismici e di miglioramento energetico anche alle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Vengono inoltre rimodulati i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, differenziando in base alla tipologia di edificio. Il superbonus viene inoltre esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Restano escluse le abitazioni signorili, ville o castelli. Le persone fisiche che …









