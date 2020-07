Gibellina, s’inaugura il vigneto del Mediterraneo con diretta social

Si inaugura venerdì 3 luglio, alle ore 20,30, nello slargo antistante la stazione ferroviaria di Gibellina, il vigneto del Mediterraneo, un progetto ideato e realizzato dal gruppo Cantine Ermes – Tenute Orestiadi. Si tratta di pochi filari composti da diverse varietà di un’unica cultivar, il Moscato. Ogni filare è l’espressione di questo varietale presente in un diverso Paese del Mediterraneo. Nel segno di Ludovico Corrao, figura chiave della rinascita di Gibellina e strenue sostenitore dell’importanza di realizzare ponti culturali, il vigneto si prefigge l’obiettivo di rappresentare l’incontro, il dialogo e la condivisione tra i popoli del mare nostrum.

Cantine Ermes – Tenute Orestiadi ha chiesto di usufruire di uno spazio inutilizzato adiacente all'Orto Botanico – Giardino del Mediterraneo di Gibellina, per trasformarlo in vigneto: si tratta di circa 1.800 metri quadrati i su cui sono state impiantate a …









