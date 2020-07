Una volpe gravemente ferita è stata ritrovata nel giardino di un’abitazione di via Sant’Anna.

La segnalazione é giunta a Balduccio Ferlito de “La lega del cane” che insieme ad un’altra volontaria si è recato sul posto per verificare le condizioni dell’ animale che dalle immagini apparivano davvero gravi. Sul posto anche un veterinario per soccorrere l’animale che però si è spento durante il trasferimento in auto. Si attende la ditta per la rimozione.











