Coronavirus, ancora in isolamento domiciliare l’unico caso positivo in provincia di Trapani

Si trova ancora in isolamento domiciliare, l’ultima paziente positiva al Coronavirus in provincia di Trapani.

C’è sempre solo questo caso, positivo e asintomatico. Si tratta della ragazza di Marsala rientrata nei mesi scorsi dalla Lombardia e che rimarrà in isolamento fino a completa negativizzazione.

L’Asp comunica di aver effettuato ben 15.676 tamponi dall’inizio dell’epidemia e 8.562 test sierologici su personale sanitario.

I numeri totali del Coronavirus in provinca di Trapani dicono che i malati sono stati 131, di cui 125 guariti e dimessi dagli ospedali e 5 i decessi.











