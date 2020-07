Antimafia, la parcella da 120 milioni di euro per quattro amministratori nominati dalla Saguto 

120 milioni di euro circa, per un anno di lavoro. E’ la parcella mostruosa presentata da quattro amministratori giudiziari dell’Italgas, società messa sotto sequestro dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, e nominati da Silvana Saguto.

La parcella riguarda il periodo che va da Luglio 2014 al Luglio 2015.

I quattro ormai ex amministratori giudiziari dell’Italgas, come scrive Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia in edicola, ora presentano il conto. Un conto salato, salatissimo, che potrebbe portare a ciascuno di loro 30 milioni, da porre a carico dell’Erario.

L’Italgas è una azienda-colosso nel campo dell’energia che fu sottoposta dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta da Silvana Saguto, a una procedura – poi revocata in appello – di sostanziale ripulitura da incrostazioni e infiltrazioni mafiose. Provocate dalla presenza negli appalti di aziende del gruppo degli imprenditori di Belmonte Mezzagno …









