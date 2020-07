A Mazara riprende la serie di conferenze “La Sicilia e il Medioevo”

Riprende, dopo l’interruzione forzata per l’emergenza Covid 19, la serie di conferenze dal tema “La Sicilia e il Medioevo” a cura dell’Accademia Selinuntina con il patrocinio oneroso della civica amministrazione.

Il ciclo di conferenze, che riprenderà sabato 4 luglio per concludersi giovedì 16 luglio, fa parte della manifestazione culturale “I Trionfi del Regno di Sicilia” che dal 26 giugno scorso al Civic Center, ha registrato la riapertura al pubblico della Rassegna grafico pittorica dal tema “I tarocchi del Regno di Sicilia” curata dall’ arch. Mario Tumbiolo e dall’arch. Mario Giubilato dell’Accademia Selinuntina (opere del prof. Paolo Asaro). La mostra resterà aperta fino al prossimo 16 luglio, fruibile tutti i giorni comprese le domeniche dalle ore 8,40 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19.

Questo il programma dettagliato delle conferenze dal tema “La Sicilia e il Medioevo” che si svolgeranno nell’atrio del Civic Center (ex carcere mandamentale di corso Vittorio Veneto).

