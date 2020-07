Vini, la Casa Vinicola Fazio premiata con il Diamond Trophy 2020

Si è appena concluso a Tokyo l’edizione 2020 del Sakura Award Wine Competition, uno degli eventi più prestigiosi del Giappone che ha visto protagonista assoluta la Casa Vinicola Fazio che con il Pietra Sacra Rosso Riserva DOC Sicilia 2010 è stato insignito del Diamond Trophy 2020.

La cerimonia pubblica per la consegna dei premi è stata rinviata a causa del COVID ma sarà lo stesso Chairman Ms. Yumi Tanabe a consegnare personalmente il prestigioso premio a Lilly Fazio, volto e voce di Casa Vinicola Fazio, non appena le sarà possibile raggiungere la Terra del Sol Levante. Il Diamond Trophy è un riconoscimento ambito dal mondo del vino di qualità che esporta e ha investito nell’ultimo decennio nell’esigente mercato giapponese.

“E’ un riconoscimento che ci rende orgogliosi – afferma Lilly Fazio Brand Ambassador dell’Azienda – il Giappone rappresenta per la …









