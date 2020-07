Trasporti, Manlio Messina: “la Sicilia deve puntare sulle low cost”

“Questa settimana incontrero’ Ryanair e Easyjet anche per incidere sulle low cost perche’ sono determinanti. Stiamo prevedendo un budget di 15 milioni di euro per acquistare biglietti aerei e consentire al turista di venire a prezzi piu’ calmierati”. Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina.

“Per aumentare i flussi turistici – ha aggiunto – le dinamiche sono tante, certo quello del caro voli e’ un problema che incide e che penalizza troppo la Sicilia. Gia’ da diverse settimane andiamo a sbattere i pugni sul tavolo del ministero dei Trasporti, ma c’e’ un esecutivo che continua a essere silente con una compagnia di bandiera che ad oggi continua a fare altro, nonostante 3 miliardi di euro versati dal governo italiano.

Questa non e’ politica dei trasporti. Pretendiamo che la Sicilia venga messa al pari delle altre regioni”.









