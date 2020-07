Trapani, stamane il ringraziamento alle sarte che hanno realizzato migliaia di mascherine

Stamane, presso la Sala Sodano di Palazzo d’Alì a Trapani, il sindaco Tranchida insieme alla consigliera Patti e l’assessore ericino De Vincenzi, hanno ringraziato sarte e sarti che, nel periodo di massima difficoltà, hanno realizzato migliaia di mascherine distribuite ai cittadini dell’hinterland. Ecco le parole che i rappresentanti delle istituzioni locali hanno utilizzato per elogiare i volontari.

Marzia Patti: “Ringrazio tutti i volontari per il contributo che hanno dato alla comunità di Trapani, Erice, Paceco e Favignana. Avete dato il contributo più grande a famiglie in difficoltà che hanno ricevuto subito le vostre mascherine. Abbiamo combattuto tutti insieme il nemico invisibile Covid-19“.

Luigi De Vincenzi: “Ringrazio tutti per aver dato un contributo così grande alla comunità ericina e trapanese. Ho conosciuto persone di grande umanità oltre che altruiste. Mi corre l’obbligo …









