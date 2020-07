Sergio Tancredi (Attiva Sicilia): “Il nostro progetto civico punta alle realtà territoriali”

Sergio Tancredi, deputato all’ARS fino a qualche settimana fa del Movimento Cinque Stelle, dal quale è uscito assieme alla collega Valentina Palmeri, fondando il gruppo “Attiva Sicilia”. Subito dopo il vostro annuncio, i parlamentari nazionali, i consiglieri comunali e gli amministratori dei Cinque Stelle della provincia di Trapani hanno preso le distanze da voi. Se qualcuno pensava che con Tancredi e Palmeri se ne andavano tanti attivisti non è stato così. Dal Movimento hanno subito alzato il ponte levatoio.

Più che alzare il ponte levatoio, ci sono state diverse pressioni per far firmare un documento di un certo tipo. Questo fa capire come è cambiato il movimento negli ultimi tempi. Una cosa del genere se fosse accaduta qualche anno fa, avrebbe sollevato le rimostranze di tutta la base. Oggi la base invece si è adeguata a quelli che sono stati gli impulsi provenienti dal …









Leggi la notizia completa