Petrosino, ubriaco disturba i clienti di una banca e minaccia i poliziotti 

Dopo aver disturbato i clienti della Banca Monte Paschi di Siena di Petrosino oppone resistenza ai poliziotti, si rifiuta di dare le proprie generalità e li minaccia.

E’ stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale Turlara Mihai Ionut, 30enne di origine rumena, mentre il fratello intervenuto mentre il fratello aggrediva i poliziotti è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Qui i dettagli nel comunicato della polizia:

“Nella mattinata di ieri 29 giugno 2020, la Polizia di Stato di Marsala ha tratto in arresto il cittadino di nazionalità rumena T.M.I., classe 1990, poiché colto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Intorno alle ore 10.00, la Volante dipendente interveniva presso la Banca Monte Paschi di Siena del comune di Petrosino, per segnalazione di un soggetto ubriaco, che all’interno …









Leggi la notizia completa