Petrosino: oppone resistenza agli agenti , arrestato dalla Polizia di Stato cittadino rumeno

Nella mattinata di ieri 29 giugno 2020, la Polizia di Stato di Marsala ha tratto in arresto il cittadino di nazionalità rumena T.M.I., classe 1990, poiché colto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Intorno alle ore 10.00, la Volante dipendente interveniva presso la Banca Monte Paschi di Siena del comune di Petrosino, per segnalazione di un soggetto ubriaco, che all’interno della banca, disturbava gli utenti.

Sul posto, gli agenti individuavano la persona segnalata che procedeva nella pubblica via con andatura barcollante e, pertanto, procedevano al controllo ed all’identificazione.

Nella circostanza, l’uomo, nonostante gli inviti degli agenti a declinare le proprie generalità, opponeva un netto rifiuto, manifestando palesemente il suo stato d’ebrezza e rifiutandosi fermamente di esibire un documento d’identità. L’atteggiamento ostile …









