Partanna: Associazione di crapuloni compie tre anni; donazione dell’artista Franco Voi

PARTANNA. L’artista partannese Franco Voi, autore di opere in cui il realismo sfuma facilmente nell’espressionismo, ha voluto donare una sua creazione, l’opera «Il quadro rosso del proletario» (acrilico su tela), all’associazione di crapuloni «La combriccola del Blasco», in occasione dei tre anni di vita del sodalizio. L’opera, come ha voluto chiarire l’artista, vuole rappresentare le radici contadine e operaie del territorio belicino. «È solo grazie al duro lavoro delle generazioni precedenti – sottolinea Franco Voi – specialmente di quelle vissute a cavallo del periodo tra il terremoto e la successiva ricostruzione, che le generazioni attuali possono beneficiare di un benessere diffuso». Il presidente dell’associazione Michele Gullo, nel tracciare le linee programmatiche per il 2020, ha voluto ringraziare Voi per il gradito pensiero. Unico …









