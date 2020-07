Ondata di caldo nel trapanese, temperature bollenti fino a venerdì

Come preannunciato dagli esperti, è arrivata un’ondata di caldo in grande stile. Con l’inizio del mese di luglio, le temperature massime sono tornate a crescere sulla Sicilia e dunque anche nella nostra provincia. Previste giornate soleggiate con temperature fino a 35-36 gradi. I mari saranno poco mossi o quasi calmi per effetto dei venti deboli che solo nella giornata di domani, giovedì 2, soffieranno dai quadranti meridionali. Giornate ideali per andare in spiaggia, in attesa di una leggera rinfrescata prevista domenica quando il vento di Maestrale farà scendere le temperatura di almeno 6/7 gradi.









Leggi la notizia completa