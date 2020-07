 Nota di segnalazione di pericolo del PD, sulla percorribilità della SP51 tratto Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL LIBERO CONSORZIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Servizio Tecnico Viabilità – Controllo Vigilanza – Manutenzione Ordinaria

Dalle segnalazioni pervenuteci da Cittadini di Campobello di Mazara (TP) si segnala che la strada provinciale SP 51 tratto da Campobello di Mazara dir. Tre Fontane e dir. Torretta Granitola necessita di lavori urgenti di manutenzione per i sottoelencati motivi:

Tale tratto di strada soprattutto nella stagione estiva risulta essere ad alta percorrenza e pericolosità che negli anni passati hanno fatto registrare numerosissimi incidenti stradali anche con il decesso delle persone coinvolte;

Che la suddetta strada risulta priva di segnaletica orizzontale e la palificazione esistente, non funzionante, è limitata a tratti posti in prossimità dell’ingresso delle frazioni e allo svincolo direzione Torretta Granitola;

L’assenza di illuminazione provoca una grave pericolosità e …









Leggi la notizia completa