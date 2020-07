Mazara. Prove generali di enoturismo, presso la Tenuta Gorghi Tondi

Luglio è il mese del turismo per moltissimi viaggiatori, ed è uno dei periodi migliori per gli enoappassionati per visitare vigneti e cantine, poco prima del momento fatidico che dà il via alla nuova annata produttiva: la vendemmia.

Luglio è in genere un mese di grande fermento per Tenuta Gorghi Tondi. Si procede agli ultimi imbottigliamenti dei vini dell’annata precedente, si continuano a svolgere le normali operazioni in vigna, per prepararsi al meglio al momento più atteso dell’anno, la vendemmia, e si accolgono i visitatori, italiani ed esteri, giunti a Mazara del Vallo per un vero e proprio “tuffo” nelle meraviglie della Sicilia sud-occidentale: i vigneti e le cantine, certo, ma anche le bellezze artistiche e archeologiche, la ricca gastronomia dalle tipiche influenze magrebine e, non da ultimo, lo splendido Mar Mediterraneo, con dei tratti di costa da cartolina.

