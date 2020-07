Mazara. In pagamento le borse di studio (contributi per materiale di cancelleria) relativi all’anno scolastico 2012/2013

In pagamento le borse di studio (contributi per materiale di cancelleria) relativi all’anno scolastico 2012/2013 – A seguito dell’accreditamento delle relative somme dalla Regione

Il Servizio comunale Pubblica Istruzione rende noto che a seguito dell’accreditamento delle somme da parte della Regione Siciliana, sono in pagamento presso la Tesoreria comunale “Banca Carige”, agenzia di via Salemi, le borse di studio previste dalla legge n. 62/2000 per la scuola primaria relative all’anno scolastico 2012/2013 (contributi per acquisto materiale di cancelleria).

Il pagamento avviene direttamente presso Banca Carige con scaglionamento settimanale dei beneficiari (circa 1500) suddivisi in elenchi da 200 beneficiari a settimana (dal lunedì al venerdì).

Per la prima settimana e fino al 10 luglio, potranno recarsi a Banca Carige solo i circa 200 beneficiari (richiedenti cognomi da Abdelkedhi a Calafato) inseriti nell’elenco pubblicato oggi nell’albo pretorio online.

Link:& …









Leggi la notizia completa