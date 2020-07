Mazara. Arrestato mazarese 21enne per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

La notte tra domenica e lunedì scorso, i poliziotti della Volante del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto F. W., mazarese di 21 anni, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

L’arresto si inserisce nell’ambito dei consueti e capillari servizi di controllo del territorio, svolti sia nel centro storico che nella periferia mazarese e diretti a prevenire la commissione dei reati predatori, a tutela dell’incolumità e dei beni di tutti i cittadini.

A seguito della segnalazione notturna di un danneggiamento alle fioriere di un esercizio commerciale, in pieno centro, gli agenti, intorno alle ore 5 del mattino, hanno individuato il giovane autore del fatto e lo hanno raggiunto a piazza della Repubblica. F. W. è subito andato in escandescenza, ponendosi in modo arrogante nei loro confronti, aggredendoli e minacciandoli di morte. I poliziotti hanno agito con …









Leggi la notizia completa