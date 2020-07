Marsala, la solita confusione: domenica panettieri aperti 

Panettieri sul piede di guerra contro il Sindaco Di Girolamo a Marsala. Avevano infatti concordato un’ordinanza per stabilire la chiusura domenicale dei panifici, il Sindaco – dicono – si era impegnato in tal senso, e invece oggi l’Amministrazione Comunale ha comunicato che non se ne fa nulla.

Domenica, quindi, panettieri aperti. Molto arrabbiato Giuseppe Bonafede, leader dei panificatori locali, che se la prende innanzitutto con la Cna (“Ci hanno lasciati soli” dice) e poi anche con il Sindaco Di Girolamo: “Prima ha detto una cosa, poi ne ha fatto un’altra: ci ha trattato come bambini”.









