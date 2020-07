Marsala, la centrale Giorgia Ruggirello confermata dalla Fly Volley

Ulteriore mossa di mercato per la Fly Volley del Presidente Roberto Marino con la riconferma della centrale Giorgia Ruggirello.

La giovane atleta del 2002, cresciuta tra le fila dell’Erice Entello di Pasquale Tedesco, vanta diversi titoli provinciali giovanili nonché una partecipazione alla serie D 2018/19, con ottimi risultati per poi diventare parte integrante del roster della Fly Volley nella scorsa stagione convincendo il Mister a chiederne la riconferma.

“Sono entusiasta per questa opportunità concessami – dichiara Giorgia – e non vedo l’ora di battermi di nuovo per questa maglia. So che il campionato di B2 sarà più impegnativo del precedente, ma sono pronta ad affrontarlo con tanta grinta e determinazione. Ringrazio l’Erice Entello per avermi dato questa opportunità ed un ringraziamento speciale va anche a coach Tomasella e a tutta la società Fly per la fiducia riposta in me. Forza Fly …









