Marsala “bella fitusa”: la discarica in contrada Casazze, vicino agli antichi bagli della città

Una ennesima discarica a cielo aperto nel cuore della campagna marsalese. E’ questa la nuova segnalazione di un lettore di TP24 per Marsala “bella fitusa”.

Ci troviamo in contrada Casazze, nella zona più a Nord della città. Un luogo tra i più belli del territorio e vicino agli antichi bagli marsalesi. Oggi è deturpato da materassi, passeggini, porte, giocattoli, sedie, sfalci di potatura e tanto altro. Insomma, c’è di tutto, lontano da occhi indiscreti e abbandonato da chi continua a non avere il minimo rispetto delle regole e soprattutto dell’ambiente.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









