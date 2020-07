Marsala 2020: primarie Patti – Di Girolamo per il centrosinistra? 

Primarie tra Andreana Patti e Alberto Di Girolamo per decidere chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni di Ottobre.

E’ la proposta che Dario Safina, dirigente del Pd e assessore a Trapani, ha fatto oggi durante “Buongiorno 24”, la seguitissima diretta del mattino sulla pagina Facebook di Tp24 (qui la pagina).

Safina ha parlato delle indagini ad Erice, e poi si è concentrato anche su Marsala: “Di Girolamo – ha detto – ha il diritto di rivendicare la bontà della sua azione amministrativa, ma non si può negare l’esigenza di un rilancio”. Da qui l’idea delle primarie tra il Sindaco uscente e la candidata che gli ex Ds vorrebbero al posto di Di Girolamo, la collega di giunta di Safina, Andreana Patti. Idea difficilmente percorribile, quella delle primarie. Si vota ad Ottobre, e quindi si dovrebbero fare in pieno Agosto. Va tenuto conto, inoltre, del …









Leggi la notizia completa