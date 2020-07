La Diocesi di Trapani dona 7200 euro agli alunni poveri delle scuole di Palestina e Giordania

In Giordania e in Palestina ci sono scuole frequentate da alunni cristiani e musulmani di diversa nazionalità: si tratta di 38 istituti con una grande tradizione educativa che rischiano la chiusura.

Nel mese di maggio l’amministratore apostolico di Gerusalemme Pierluigi Pizzaballa aveva lanciato un appello per sostenere queste scuole a rischio di chiusura perché numerose famiglie degli studenti non sono in grado di pagare le rette a causa della crisi economica scatenata dall’emergenza sanitaria da covid-19.



Per rispondere all’appello, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha deciso di destinare alle scuole di Terra Santa il ricavato di una raccolta avviata con il libro “La settima giara. Le sorprese della Pasqua 2020”. L’iniziativa è stata portata avanti con il coinvolgimento delle librerie “Il Pozzo di Giacobbe” e “Libreria del Corso” di Trapani dove fino …









Leggi la notizia completa