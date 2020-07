Il Commerciale di Marsala dona due mila euro a chi è in difficoltà economica

È di oltre 2 mila euro il versamento effettuato, dal personale docente e ATA dell’ITET Garibaldi di Marsala, alle Associazioni Monsignor Di Leo e Archè Onlus; i fondi sono stati raccolti per contribuire a far fronte alla grave crisi economica post Covid che ha colpito duramente le fasce più deboli della popolazione.

I fondi raccolti sono andati alle due associazioni che in questi giorni si sono distinte nella distribuzione dei beni alimentari alle famiglie più bisognose. Il Dirigente Scolastico dott. Loana Giacalone si è messa in contatto co i responsabili delle associazioni.

“Abbiamo ritenuto questa modalità di versamento – afferma la Dirigente dell’Itet Garibaldi – come la più sicura e la più diretta per aiutare le persone che hanno subito una grave danno economico dal lockdown dovuto all’emergenza COVID-19. Non tutte le persone hanno avuto la possibilità di …









