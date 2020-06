Fulgatore, mister Giuseppe Grammatico confermato in panchina

La conferma ufficiale è arrivata, e non poteva essere altrimenti. Giuseppe Grammatico guiderà il Fulgatore anche nella prossima stagione, che vedrà la società del presidente Francesco Gammicchia nel campionato di Promozione. Ancora insieme Grammatico e il Fulgatore: il Sì è arrivato nella stessa serata dei festeggiamenti per il salto di categoria. Con lui confermato anche, come allenatore in seconda, Roberto Carpentieri e mister Giuseppe Gulotta alla guida della Juniores, dove il Fulgatore punta tanto.

Si attendono dunque sviluppi sul fronte dell’organico che grosso modo sarà lo stesso di quello che ha vinto il campionato di Prima Categoria, nonché il blocco che gioca insieme da diversi anni. Si individueranno alcuni tasselli per completare la rosa. Fulgatore 2020/21, work in progress…









