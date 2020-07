Dopo due mesi c’è un nuovo caso di Coronavirus ad Agrigento

Dopo due mesi di zero contagi c’è un nuovo caso di Coronavirus ad Agrigento.

Lo ha confermato il sindaco della città, Lillo Firetto: “Registriamo oggi un nuovo caso di positività, subito verificato da un secondo tampone. La persona è da ieri in quarantena. Si stanno tracciando eventuali contatti. Non smetto di raccomandare l’osservanza delle misure ben note anticontagio. Evitiamo gli assembramenti”.

Il nuovo contagiato è un uomo cinquantenne rientrato dalla Svizzera risultato positivo ai due tamponi. La moglie invece è risultata positiva al primo tampone e negativa al secondo. L’Asp provinciale sta tracciando tutte le persone con cui è entrato in contatto l’uomo. Tutte le persone individuate verranno sottoposte, naturalmente al tampone rino-faringeo.









