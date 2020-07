Don Gioacchino Arena assegnato temporaneamente alla parrocchia di Santa Lucia

Dopo la scomparsa di Don Baldassare Meli, ed in attesa di nominare il nuovo parroco il vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, ha nominato amministratore della parrocchia di santa Lucia il presbitero Gioacchino Arena attualmente parroco della parrocchia di san Francesco di Paola. A darne notizia è stato il vicario foraneo Don Giuseppe Ivan Undari: “Esprimiamo a don Gioacchino la nostra vicinanza e il nostro affetto –dichiara don Undari- manifestandogli la nostra stima per aver accettato questo incarico in un momento così delicato per la vita della comunità parrocchiale.”









