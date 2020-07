Debutta l’elzeviro di Bonagiuso: “Il peccato del fare,Castelvetrano affonda nella noia e nel nulla”

Il nostro annuncio sulla ricerca di nuovi collaboratori ieri ha causato un tornado di richieste e siamo lieti davvero che in tanti seguite con simpatia ed affetto questo giornale ed avete voglia di contribuire alla sua crescita. Il primo in assoluto a rispondere è stato Giacomo Bonagiuso, regista, docente, filosofo, uomo di cultura a tutto tondo che ha messo tanto entusiasmo da chiedere di curare una rubrica e che ci ha inondato di entusiasmo. Bonagiuso non è per le mezze misure o si ama o si odia, sicuramente non è uno che si nasconde dietro un dito e che è abituato a metterci la faccia. In trent’anni di conoscenza ci siamo amati ed odiati ma gli riconosco, oltre alle indubbie qualità artistiche e letterarie, la capacità di ammettere anche gli errori e saper chiedere scusa ed un indubbio amore per la nostra città. Per …









