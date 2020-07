Da oggi in servizio tutti i lavoratori della strisce blu a Casa Santa ed Erice Vetta

Da oggi le lavoratrici e i lavoratori della Soes Spa sono rientrati tutti in servizio.

Ad annunciarlo è la Filcams Cgil che, nelle scorse settimane, aveva chiesto alla società che gestisce la sosta a pagamento per conto del Comune di Erice di garantire l’occupazione a tutti i dipendenti, considerato che dopo il blocco causato dall’emergenza Covid 19 su ventiquattro lavoratori, tutti assunti a tempo indeterminato, avevano ripreso a lavorare solamente in dieci.

“Dopo una lunga trattativa – dice il segretario provinciale della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo – è stato raggiunto un accordo che garantisce l’occupazione, il reddito e un corretto servizio delle soste a pagamento a Casa Santa Erice e a Erice Vetta”.









