Coronavirus, nel trapanese rimane il solo caso positivo a Marsala

Da tanti giorni continua ad essere stabile la situazione sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani. Rimane un solo caso positivo a Marsala.

Si tratta della giovane rientrata dalla Lombardia e risultata positiva al test. E’ comunque asintomatica e continua ad essere in isolamento domiciliare. L’Asp di Trapani comunica che, ad oggi, ha effettuato 15.565 tamponi e 8.549 test sierologici su personale sanitario.

In totale dall’inizio della pandemia le persone ammalate di Covid-19 sono state 131; 5 sono i decessi e 125 le persone guarite e dimesse dagli ospedali.











