Colpo alla mafia sull’asse Sicilia – Germania: 46 arresti 

Maxi operazione antimafia dei Carabinieri del Ros in Sicilia. Eseguite 46 misure cautelari tra la Sicilia e la Germania con le accuse per traffico di stupefacenti, estorsione, corruzione aggravata dall’aver favorito l’associazione mafiosa, detenzione di armi da fuoco.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale procura distrettuale.

Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre un milione di euro. I dettagli dell’operazione, denominata ‘Ultra’, saranno illustrati durante una conferenza stampa in programma alle 11 nell’Aula magna del Tribunale di Caltanissetta, alla quale parteciperanno il procuratore Amedeo Bertone e il comandante del Ros, generale di divisione Pasquale Angelosanto.

Ieri invece l’operazione “Alastra” ha assestato un duro colpo al mandamento mafioso di San Mauro Castelverde, svelando un asfissiante sistema estorsivo interrotto dalla ribellione di imprenditori e commercianti. Dal carcere di Voghera, in cui è …









