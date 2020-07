Castelvetrano, cani avvelenati nella notte

Non stanno dormendo, sono morti. Sono stati avvelenati in via Virgilio Titone a Castelvetrano Stanotte. E’ quanto scrive l’Enpa Castelvetrano dalla sua pagina Facebook.

Nuvola era malata di leshmaniosi, ma ad ucciderla è stato il veleno. Stamattina, in via Virgilio Titone, è stata trovata morta insieme al suo amico, entrambi cani di quartiere sterilizzati, cani mansueti, microchippati ed accuditi da diverse persone che se ne sono sempre presi cura.

Valentina, una delle residenti, dice che non è la prima volta che succede, “È già successo che abbiano avvelenato gatti randagi, sempre quando io e i miei vicini andiamo in villeggiatura. Qualcuno si lamentava dei cani cha abbaiavano di tanto in tanto”.



“Tanto dolore e tanta rabbia. Non c’è altro da aggiungere – scrive invece l’associazione Enpa Castelvetrano dalla sua pagina Facebook – Alla luce di queste atrocit& …









