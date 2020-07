Castellammare, CambiaMenti: “Dopo operazione Cutrara silenzio surreale”

“Quiete surreale”, così definisce l’atmosfera che si respira a Castellammare del Golfo l’associazione CambiaMenti dopo l’operazione antimafia Cutrara che vede indagato anche il sindaco Nicola Rizzo.

Questa la loro lettera.

A due settimane dalla vicenda “Cutrara”, Castellammare vive uno stato di surreale quiete.

Da una parte, stando alle dichiarazioni rilasciate ai giornali, apprendiamo che il Sindaco assicura la serenità del proprio mandato, dall’altra, per le strade della nostra cittadina vige il caos più assoluto: eventi ripetuti di risse in Cala Marina, persistenza di discariche a cielo aperto, posteggio selvaggio notturno, assenza di Ztl, mancata programmazione estiva e una scarsa progettualità per il prossimo futuro.

Agli occhi dell’amministrazione sembra, però, che tutto sia sotto controllo: nulla fa vacillare la tempra e la tenacia del nostro Primo Cittadino, neanche i fatti di cronaca che lo vedono coinvolto in un …









